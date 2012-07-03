“Наступ” заявляє про спробу захоплення приміщення художніх майстерень

Київ. 3 липня. УНІАН. Сьогодні у Києві відбулась спроба рейдерського захоплення художніх майстерень у будівлі по вулиці Сошенка, 33.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації “Наступ”, активісти цієї організації разом із місцевими жителями чинять спротив новому будівництву, однак інвестор залучив для оборони будівельного майданчика охоронців та погрожує фізичною розправою усім, хто йому заважатиме.

Раніше керівництво Національної спілки художників дозволило забудовнику зносити старі будинки, який запевнив, що на їхньому місці буде збудовано новий житловий масив, а в ньому відведено місце для нових художніх майстерень. Однак, як виявилось згодом, ці заяви не справдились.

Як повідомив голова «Наступу» Руслан Секела, «наші активісти звернулись до Київської адміністрації із запитом про дозвільні документи на облаштування на даній території нового будівництва. Нас запевнили, що жодного дозволу на зведення по вул. Сошенка, 33 нового житлового будинку ніхто не видавав. Забудовник діє незаконно, не маючи на це ніякого права».

Разом з тим, сьогодні зранку інвестор посилив охорону вже зведеного на галявині будівельного майданчика та почав активно звозити туди будівельну техніку. Р.Секела повідомив, що «Наступ» залучає до охорони цих будинків своїх активістів.