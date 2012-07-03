“Київенерго” закликає не розпалювати багаття під ЛЕП

Київ. 3 липня. УНІАН. Компанія «Київенерго» звертається до жителів Києва з проханням дотримуватися у період літньої спеки правил безпеки поблизу енергетичних об’єктів, зокрема, не розпалювати вогнищ поблизу ліній електропередач.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У “Київенерго” нагадують, що, згідно з правилами безпеки, під час гасіння пожеж лінії електропередач обов’язково знеструмлюються. Це у свою чергу загрожує тимчасовим припиненням електропостачання не лише найближчих до місця пожежі домівок, але й цілих районів.

З метою уникнення відключень повітряних ліній через пожежі “Київенерго” звертається до киян з проханням дотримуватися загальних правил безпеки. Під лініями електропередач та поблизу трансформаторних підстанцій категорично забороняється розпалювати вогнища, залишати легкозаймисті матеріали та складувати сміття. “Майданчики, де пролягають повітряні лінії електропередач, – не найкраще місце для ігор з дітьми: запускаючи повітряного змія тощо можна випадково зачепити лінію електропередач”, – нагадують у компанії.

«Відпочиваючи на природі, звертайте увагу на наявність енергетичних об’єктів поблизу та обов’язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Ігнорування елементарних правил безпеки – погано погашене вогнище, приміром, – може спричинити пожежу, і, як наслідок, – призвести до пошкодження енергетичного обладнання, знеструмлення будинків або навіть житлових масивів, завдати непоправної шкоди людському здоров’ю та життю», – наголосив заступник технічного директора-головний інженер ПАТ «Київенерго» Юрій Гладишев.

“Київенерго” просить киян повідомляти інформацію стосовно пошкоджень енергетичних об’єктів і надзвичайних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням, до інформаційно-довідкової служби компанії за телефонами: 1588 або 201-58-79 (з мобільного).