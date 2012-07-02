ЗМІ: Терористи мали намір підірвати Київ

Київ. 2 липня. УНІАН. Чотирьох осіб, яких звинувачують у серії вибухів у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську, збираються судити через місяць-півтора. «Ми розраховуємо, що матеріали підуть до суду вже в кінці серпня, можливо, й раніше, - розповіли газеті на умовах анонімності джерела в облпрокуратурі. - Це залежить від результатів майже 150 призначених експертиз. Одні вже проводяться, інші тільки розпочато.

Примітно, що до Дня Конституції президент відзначив ряд керівників та працівників правоохоронних органів, які особливо проявили себе в спецоперації з розкриття цих злочинів. Тобто сумнівів, що затримано саме тих, хто влаштовував вибухи, у влади немає.

Офіційно в прокуратурі та СБУ хід розслідування не коментують, відзначає видання. Кажуть - щоб не злити адвокатів. Проте журналісти «розвідали» нові подробиці в «справі підривників». Зокрема що, крім вибухів, здійснених в Дніпропетровську (і нинішньої весни, і торішнього), Харкові, Запоріжжі та загроз з приводу Донецька, бойовики планували атакувати Київ (який об`єкт повинен був постраждати, слідство замовчує).