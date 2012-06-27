У двох районах сімейним лікарям по-новому нараховуватимуть зарплату

Київ. 27 червня. УНІАН. Влада Києва запроваджує нову систему нарахування зарплати сімейним лікарям у двох районах міста, які визначено пілотними для реформування столичної медицини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, найближчим часом лікарі первинної ланки Дніпровського і Дарницького районів отримуватимуть доплату за якість та обсяг наданої медичної допомоги. Її розмір визначатиметься за спеціальними індикаторами якості та складатиме надбавку, що може збільшити зарплатню лікаря у півтора-два рази.

За словами голови КМДА Олександра Попова, фінансове покращення відчують передусім ті лікарі, які ефективно працюють. Показником якості при цьому стануть пацієнти, закріплені за лікарем. Зокрема, чим краще медичне обслуговування, тим більшою буде заробітна плата відповідального лікаря.

«Сьогодні середня заробітна плата в Києві складає 4 тисячі 355 гривень. Між тим, лікар отримує від 2 до 3 тисяч гривень на місяць. Я вважаю, що сімейні лікарі, які ефективно працюють, повинні заробляти більше. Але для цього їм потрібно мати зафіксовані позитивні показники стану здоров’я тих людей, яких вони обслуговують. Це зовсім нова система, новий підхід», - наголосив О.Попов.

За його словами, коли реформа підтвердить свою ефективність, такий підхід буде впроваджено в усіх районах міста.

«Я думаю, що це той рівень, на який ми можемо вийти вже сьогодні у Дніпровському та Дарницькому районах. Це пілотні райони, в яких вже проведені структурні зміни. Вони готові до нових форм, у тому числі до нової форми нарахування заробітної плати», – сказав голова КМДА.

Як зазначається у повідомленні, у такий спосіб міська влада планує не лише стимулювали сімейних лікарів до ефективнішої роботи, але й вирішити проблему кадрового дефіциту первинної ланки медико-санітарного обслуговування і навіть підвищити рівень престижності професії. Ще одним стимулом для медиків має стати перспектива отримання службового житла або пільг на придбання власного помешкання.