Лише 4 депутати Київради віддали на аукціон свої квитки на фінал Євро

Київ. 27 червня. УНІАН. На продаж з благодійного аукціону свої квитки на фінал Євро-2012 передали лише 4 депутати Київради.

Про це йдеться в повідомленні громадської організації «Українська громада Києва», яка виступила організатором благолійного аукціону, зібрані на якому кошти будуть передані дитячій лікарні «Охматдит» для придбання необхідного обладнання.

Аукціон був проведений сьогодні у приміщенні Київського міського музею «Духовні скарби України».

«Ми продали на аукціоні чотири квитки – О.Бригинця, який одним із перших віддав свій квиток, О.Незнала, А.Шлапак та М.Ламбуцького. Деякі депутати виявили бажання просто перерахувати кошти лікарні, зокрема І.Баленко, О.Довгий, С.Березенко, В.Гринюк. Всього зібрано понад 50 тисяч гривень. За найвищу ціну було продано квиток Алли Шлапак за 12000 грн, який придбав благодійник і меценат Ігор Воронов. Також на благодійному аукціоні за 8000 гривень квиток придбав Ігор Баленко та Олександр Дарій – 2 квитки по 5200 гривень», – розповіла куратор проекту, голова секретаріату «Української громади Києва» Людмила Байло.

Водночас в повідомленні зазначається, що покупці депутатських квитків зможуть отримати їх після того, як представлять квитанції, що підтверджують перерахування лікарні суми вартості квитків.

“Звичайно, шкода, що так мало депутатів відгукнулись на прохання допомогти дітям. Своєю пасивністю і небажанням розлучитися з квитком вони підтвердили в очах киян своє реальне ставлення до проблем та інтересів громади Києва”, - зазначив лідер «Української громади Києва» Сергій Рудик.

Разом з тим він повідомив, що акція продовжується і всі бажаючі депутати до 1 липня можуть взяти участь у благодійництві: аукціон триватиме в соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня заступник голови КМДА Анатолій Голубченко на прес-конференції повідомив, що усі 120 депутатів Київради отримали безкоштовні квитки на матч Україна-Швеція (що проводився того ж дня, 11 червня).

“У нас є квитки, виділені УЄФА для приймаючого міста. Працювала комісія, і всі ті заявки, які були подані (на отримання квитків на матчі Євро-2012), були розгянуті і на ту кількість білетів, яку ми отримали, були задоволені по можливостях. Київські депутати отримали 120 квитків на цей матч рішенням комісії”, - пояснив А.Голубченко.

За його словами, квитки виділено усім містам, що приймають чемпіонат, для забезпечення не лише чиновників, але й інвалідів, спорсменів. “І всі депутати написали заявки”, - зазначив А.Голубченко.

За підрахунками депутата Київради від партії УДАР Олексія Давиденка, 120 депутатів Київради одержали безкоштовні квитки на Євро-2012 на більш як 500 тисяч гривень. За його словами, кожен депутат Київради одержав безкоштовно два квитки на київські матчі Євро-2012: один – на матч збірної України та один - на фінал. "Вартість квитка на матч за участю України коштує 1200 гривень. Вартість квитка на фінал коштує 3300 гривень. Ціни офіційні зазначені у самих квитках", - сказав депутат.