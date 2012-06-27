Київ. 27 червня. УНІАН. 4 - 9 липня у Києві відбудеться міжнародний чемпіонат з міні-футболу для людей з цукровим діабетом «ДіаЄВРО 2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, участь у «ДіаЄВРО 2012» братимуть 8 команд, до їхнього складу входять по 7 осіб віком від 18 років, а також тренер і лікар.

До Києва приїдуть футболісти з України, Італії, Білорусі, Польщі, Хорватії, Словаччини, Казахстану та Узбекистану.

Офіційна церемонія відкриття чемпіонату відбудеться 4 липня о 16.00 на території учбово-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова (пров. Лабораторний, 7-б). У програмі заходу - парад команд-учасників, вітання від зірок української естради, а також дружній матч між командами України та Італії пам’яті тренера Валерія Лобановського.

Організатори чемпіонату - Українська діабетична федерація та Європейський регіон Міжнародної діабетичної федерації (IDF-Europe) за підтримки Київської міської державної адміністрації.