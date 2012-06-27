Спортзал одної зі шкіл використовували для занять тантричним сексом

Київ. 27 червня. УНІАН. Прокуратура Печерського району столиці склала та направила до суду протокол про адміністративне корупційне правопорушення стосовно заступника директора однієї із шкіл Києва, приміщення в якій використовувалося без укладання договору оренди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, заступник директора з адміністративно-господарської роботи надав дозвіл на використання спортзалу для проведення занять, не пов’язаних з навчальним процесом, за що отримав неправомірну винагороду у вигляді картини.

Наразі його звільнено із займаної посади.

За рішенням суду максимальний штраф за таке правопорушення може становити 8,5 тис. грн.

Як повідомлялося, прокуратурою Печерського району Києва було організовано перевірку фактів, наведених 10 червня в сюжеті одного із центральних телеканалів, щодо безпідставного та нецільового використання приміщення навчального закладу у центрі столиці.

Зокрема, у сюжеті йшлося про те, що в одній із найкращих шкіл Києва вночі проходять заняття із тантричного сексу. Регулярно, впродовж навчального року, ввечері у шкільному спортзалі збиралися на ці заняття дорослі люди. «Звісно ж, у тантричному сексі нічого поганого немає. Але для такої практики можна було б знайти придатніші місця», - зазначалося в сюжеті.