У Київському зоопарку помер бурий усурійський ведмідь
13:24, 27 червня 2012Київ
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Труп відправлено на експертизу
Київ. 27 червня. УНІАН. Сьогодні у Київському зоопарку помер бурий усурійський ведмідь.
Про це повідомили УНІАН у Відділі по зв’язках із громадськістю зоопарку.
За даними міжнародних реєстрів, тривалість життя бурих ведмедів у неволі становить в середньому 25, максимально – 30 років.
Померлому ведмедю було 24 роки. Останні кілька років він страждав на серцево-судинну недостатність і перебував під постійним ветеринарним контролем.
Труп тварини було відправлено на експертизу до Національного університету біоресурсів і природокористування України.
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