Київ. 27 червня. УНІАН. Сьогодні у Київському зоопарку помер бурий усурійський ведмідь.

Про це повідомили УНІАН у Відділі по зв’язках із громадськістю зоопарку.

За даними міжнародних реєстрів, тривалість життя бурих ведмедів у неволі становить в середньому 25, максимально – 30 років.

Померлому ведмедю було 24 роки. Останні кілька років він страждав на серцево-судинну недостатність і перебував під постійним ветеринарним контролем.

Труп тварини було відправлено на експертизу до Національного університету біоресурсів і природокористування України.