9 липня розпочнеться випробування тепломереж на Троєщині

Київ. 27 червня. УНІАН. З 9 по 23 липня 2012 року ПАТ «Київенерго» проводитиме щорічні гідравлічні випробування теплових мереж в частині Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів.

Як повідомляє прес-служба енергокомпанії, у зв’язку з цим з 18.00 8 липня постачання гарячої води буде тимчасово припинено на житлових масивах Куликове поле, Лісовий, Комсомольський, Водопарк, Троєщина, Вигурівщина, Оболонь, Мінський, Воскресенка, Райдужний, Кибальчича, частково Лівобережний і Микільська Слобідка.

Зокрема, випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах: вулиць Вишгородської, Полярної, Бережанської, Вербової, Дегтяренка, Богатирської, Московського проспекту, проспекту Героїв Сталінграда, вулиць Озерної, Північної, Прирічної (Оболонський район);

проспекту Ватутіна, вулиць Бальзака, Радунської, Милославської, Закревського, Пухівської, Крайньої, Меліоративної, Миропільської, Братиславської, Волкова, Лісового проспекту, вулиць Маршала Жукова, Кіото, Червоногвардійської, Мурманської, Магнітогорської, Попудренка (частково), провулків Червоногвардійського та Магнітогорського (Деснянський район);

проспекту Ватутіна, вулиць Братиславської, Стальського, Курнатовського, Червоногвардійської, Усенка (частково), Попудренка (частково), Микільсько-Слобідської, Челябінської (частково), Мильчакова, Луначарського, Андрія Малишка, проспектів Броварського, Визволителів, бульвару Перова, вулиць Райдужної, Вершигори (Дніпровський район).

Подача гарячої води після випробувань може затримуватися на час, необхідний для усунення виявлених пошкоджень, попереджають в Київенерго.

В разі виявленних провалин чи появи води або пари на поверхні киян просять повідомляти фахівців ПАТ «Київенерго» за телефонами інформаційно-довідкової служби 15-88 або з мобільного 201-58-79.