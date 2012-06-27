У столиці простерилізовано майже 4 тис. безпритульних тварин

Київ. 27 червня. УНІАН. У Києві з початку року простерилізовано понад 3 тис. 830 безпритульних тварин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, 2 тис. 353 тварини простерилізовано на базі ветеринарних клінік комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Крім того, 558 собак та котів безкоштовно простерилізовано за сприяння Європейської організації захисту природи та тварин «ETN».

За кошти зазначеної організації та за підтримки КМДА на території ветеринарної клініки, що на вул. Електротехнічна, 5-А, відкрито та функціонує відділення післяопераційної перетримки безпритульних тварин. Облаштування стаціонару збільшило кількість проведення стерилізації ще на 40 тварин, зазначається в повідомленні.

Також, за даними прес-служби, триває акція зі стерилізації безпритульних собак та собак, власники яких належать до пільгової категорії населення, за фінансової підтримки Німецького союзу захисту тварин. Із квітня до травня німецькими фахівцями простерилізовано 322 тварини.

У ветеринарній лікарні на вул. Ярославська, 13-А, за сприяння фахівців з Німеччини обладнано новий операційний кабінет та приміщення для післяопераційної перетримки тварин, що дозволить у рази збільшити кількість стерилізації.

Ще 601 тварину з використанням рухомих клінік безкоштовно простерилізовано силами міжнародної організації «Чотири лапи», поінформували в КМДА.