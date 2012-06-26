На Святошино мешканці зібрли підписи на захист зеленої зони

Київ. 26 червня. УНІАН. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики вирішила надати статус скверу земельній ділянці площею 0,49 га, яка знаходиться між будинками № 2-8 по вул. М. Ушакова, № 148/1 по просп. Перемоги, та № 3 по вул. Чорнобильській у Святошинському районі м. Києва.

Про таке рішення повідомив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль, інформує прес-служба депутата.

«Ми підтримуємо прагнення мешканців Святошинського району зберегти зелену зону та дитячий майданчик, розташовані у дворі їхніх будинків. Для захисту зони відпочинку від посягань забудовників ми надамо цій території статус скверу. Я вдячний киянам за небайдужу громадянську позицію. Спільними зусиллями ми зробимо наше місто зеленішим», - зазначив Д.Москаль.

За словами Д.Москаля, до екологічної комісії звернулись мешканці Святошинського району, які зібрали майже 500 підписів, з проханням зберегти облаштовану зону відпочинку з віковими деревами, зокрема, соснами, акаціями, каштанами.

Депутат звернув увагу, що після включення цієї території до Програми розвитку зеленої зони міста Києва, на ній вже не можна буде безкарно знищувати дерева. Тому надання земельній ділянці статусу скверу убезпечить її від самовільного знищення зелених насаджень.