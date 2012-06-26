Підписи киян на підтримку референдуму перевіряє Секретаріат Київради
Впродовж тижня обіцяє завершити
Київ. 26 червня. УНІАН. Секретаріат Київської міської ради розпочав перевірку підписів, зібраних ініціативними групами на підтримку проведення першого київського референдуму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За їх даними, сьогодні, 26 червня, заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега особисто завірила достовірність підписних листів першої ініціативної групи, скріпивши їх підписом та печаткою.
На процедуру перевірки підписів, передбачену Законом України «Про Всеукраїнський і місцевий референдум», прибули представники секретаріату міськради, представники 61 ініціативної групи, які займалися збором підписів, журналісти, члени громадських організацій столиці.
За словами Г.Гереги, проведення першого київського референдуму – це «прояв демократії й народовладдя, а підтримка ініціативи киянами – ознака громадянського суспільства».
Вона також повідомила, що згідно з розпорядженням Київського міського голови, право на перевірку документів делегується начальнику відділу з питань місцевого самоврядування Київради Олексію Мужилко і керуючому справами Київської міської ради Миколі Колеснику.
За її словами, відповідно до законодавства, перевірка документів ініціативних груп має закінчитися до 3 липня включно.
Як повідомлялося, на підтримку першого київського референдуму, який був ініційований головою КМДА Олександром поповим, було зібрано й передано до секретаріату Київради 334 тис. підписів киян.
Між тим фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київраді заявила про намір оскаржити в суді призначення київського рефендуму.
Зокрема, у фракції повідомили, що секретар Київради Г.Герега відмовилась надати у повному обсязі протоколи та свідоцтва про реєстрацію 61 ініціативної групи із проведення референдуму. Так, із 61 протоколу та свідоцтва про реєстрацію ініціативних груп фракція отримала у відповідь на запит лише перший та останній. Депутати вбачають в цьому “корупційне правопорушення”.
Тому фракція має намір у судовому порядку оскаржити призначення референдуму, якщо таке відбудеться: «Відповідно до закону, рішення про призначення референдуму у столиці має прийняти Київська міська рада. Якщо таке рішення буде прийнято, - воно без сумніву буде оскаржено в суді».
В УДАРі переконані, що міська влада намагається приховати документацію, оскільки підготовка «референдуму Попова» пройшла з численними порушеннями.
У фракції переконані, що О.Попову потрібен референдум, щоб легалізувати проект Генплану Києва - 2025, підготовлений КМДА.
«Під вивіскою соцзахисту, озеленення, благоустрою та інших чудес насправді криється банальна річ: КМДА потрібно «протягти» проект Генплану, який до 2025 року дасть «зелене світло» на забудову дворів, скверів та лісів. Арифметика проста: влада не планує змінювати кордони столиці, однак збирається збудувати 28 мільйонів квадратних метрів житла. Це означатиме тотальну забудову усіх вільних площ Києва», - попереджають депутати від партії УДАР.