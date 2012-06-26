Покладання квітів до пам’ятника гетьману України Пилипу Орлику

27 червня о 12.00 за участі голови КМДА Олександра Попова відбудеться покладання квітів до пам’ятника українському державному діячеві гетьману України Пилипу Орлику, авторові «першої української конституції». Пам’ятник було встановлено торік 24 червня за декілька днів до Дня Конституції. Місце проведення: на розі вулиць Липська та Пилипа Орлика.

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