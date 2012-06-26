Введено в обіг фінальну марку з комплекту «Україна вітає ЄВРО 2012»

Київ. 26 червня. УНІАН. В Україні з 25 червня введено в обіг восьму, фінальну, марку з комплекту «Україна вітає ЄВРО 2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, погашення останньої марки з комплекту «Україна вітає ЄВРО 2012» урочисто відбулось на столичній Софійській площі за участю віце-прем’єр-міністра України – міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова та заступника голови КМДА Анатолія Голубченка.

Під час погашення марки було встановлено рекорд - на площі діти виклали своїми руками з 208 елементів велетенську марку-пазл, площею 208 кв. м. Щойно марку було складено, представники Книги рекордів України зафіксували рекорд та вручили відповідний диплом гендиректору державного поштового підприємства Оксані Плотніковій.