Бригинець: схили Дніпра були зіпсовані з комерційною метою

Київ. 26 червня. УНІАН. Депутат Київради Олександр Бригинець («БЮТ-Батьківщина») переконаний, що проект будівництва вертолітного майданчика на Парковій алеї реалізовувався саме з комерційною метою – для запуску вертолітного таксі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця, який також є головою тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації, що склалася навколо забудови Паркової алеї та Дніпровських схилів.

“Висока «благородна» мета - побудова близько 20 вертолітних майданчиків біля лікарень, яка широко обговорюється владою, виявляється ніщо інше, як заплановане розширення мережі майданчиків для вертолітного таксі, що вже використовує скандальний президентський вертодром на схилах Дніпра”, - зазначається в повідомленні.

О.Бригинець нагадав, що з 25 червня у Києві запрацювало вертолітне таксі. Аеротаксі запускають авіакомпанія «Ютейр Україна» і компанія «Амадеус Ко», яка отримала 2,18 га під будівництво вертолітного майданчика на Парковій алеї.

«Як виявляється, схили Дніпра під майданчиком огляду біля Маріїнського палацу зіпсовані скляним монстром виключно з комерційною метою – для запуску таксі. І вертолітний майданчик біля Шевченківського меморіалу в Каневі, побудований за гроші Євро-2012, який, як і передбачалося, для Євро-2012 ніяк не використовувався - це теж частина вертолітно-таксійної інфраструктури», - сказав О.Бригинець.

Він зауважив, що вертолітний майданчик, який нагадує палубу авіаносця, передбачений для посадки 2-х вертольотів, але за потреби на ньому може сідати одночасно 6 гелікоптерів.

«Будь-яка справа нинішньої влади, яка публічно видається за корисну і благородну, рано чи пізно виявляється аферою, метою якої є вкрасти землю, гроші тощо. Або приватним бізнесом близьких до влади олігархів», - заявив О.Бригинець.