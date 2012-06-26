Київ отримає з держбюджету 2,5 млрд грн

Київ. 26 червня. УНІАН. Київ у 2012 році отримає з державного бюджету субвенцію у розмірі 2 515,4 млн грн на погашення заборгованості, що виникає через різницю у тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, посилаючись на відповідну постанову Кабінету міністрів України.

За його словами, з цих коштів 2 232,8 млн грн буде перераховано ПАТ «Київенерго», 63,5 млн грн. – ПАТ «Екостандарт» (Дарницька ТЕЦ), 39,6 млн грн іншим котельням міста, а 179,5 млн грн – ПАТ «АК «Київводоканал».

«На погашення заборгованості, яка виникає через різницю в тарифах з державного бюджету для всієї України виділено 4,5 мільярди гривень. Київ отримає більше половини цих коштів. Кабінет міністрів відреагував на наш запит і прийняв обґрунтування у необхідності виділення саме такої суми”, - підкреслив Р.Крамаренко.

За його словами, така сума допомоги з держбюджету дозволить зберегти тарифи на існуючому рівні, залишити їх одними з найнижчих в Україні і забезпечити стабільну роботу з надання комунальних послуг споживачам.

Відповідно до зазначеної постанови підприємства провели розрахунки між фактичними витратами та зазначеними тарифами і подали до Київської міської територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу. Комісія прийняла рішення про підтвердження витрат, які підлягають відшкодуванню, роз’яснюють в прес-службі КМДА.