Брифінг організаторів благодійного концерту Елтона Джона і групи Queen

27 червня о 12.00 у медіа-центрі міста Києва відбудеться технічний брифінг перед благодійним концертом Елтона Джона і групи Queen з Адамом Ламбертом. Під час брифінгу організатори розкажуть про деталі концерту, а також презентують волонтерську команду, яка працюватиме в цей вечір на

Майдані, поширюючи інформацію про ВІЛ / СНІД. Крім того, на журналістів чекає сюрприз від артистів, які через п`ять днів вийдуть на головну площу країни.

Акредитацію на брифінг відкрито на сайті фонду «АНТИСНІД» до 18.00 вівторка, 26 червня 2012 року – /ru/accreditations.

Адреса медіа-центру: вул. Городецького, 1-3/11 (Національна музична Академія).