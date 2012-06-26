На Майдані Незалежності пройде концерт з нагоди Дня Конституції

Київ. 26 червня. УНІАН. З нагоди відзначення 16-річниці Конституції України 27 та 28 червня у столиці відбудуться святкові заходи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, 27 червня о 12.00 у парку ім. Тараса Шевченка відбудеться святковий концерт «Квітуй, Україно, і слався у віках!». Концертну програму для киян та гостей міста підготували: театр пісні і танцю «Джерела», дитячий народний художній колектив, спортивно-танцювальний ансамбль «Пульс» та вихованці будинку творчості Шевченківського району.

Зранку 28 червня розпочнуться офіційні заходи за участю керівництва міста і держави. У рамках програми святкування представники влади, серед іншого, візьмуть участь у покладанні квітів до пам’ятників видатних українських державотворців – Тараса Шевченка та Михайла Грушевського.

А вже о 18.30 на Майдані Незалежності розпочнеться святковий концерт «День Конституції України. Вітаємо по-європейськи!».