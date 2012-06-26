У Києві розпочали знос незаконного будівництва на вул. Причальній

Київ. 26 червня. УНІАН. Сьогодні Державна виконавча служба розпочала знос незаконно зведених будівель на вул. Причальна, 1 в Дарницькому районі Києва, повідомили УНІАН в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві.

Як зазначається в повідомленні, зносу підлягають самовільно збудована будівля адміністративно-промислового корпусу, яка включає офіс, автосалон і станцію технічного обслуговування автомобілів «Хонда» загальною площею 1,2 тис. кв. м, самовільно побудована будівля корпусу, що включає автосалон і СТО автомобілів «Ніссан» загальною площею 1,15 тис. кв. м; самовільно збудована будівля корпусу мікро-ринку загальною площею 699,5 кв. м.

У повідомленні наголошується, що з 2010 року Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Києві провела ряд перевірок незаконного будівництва та експлуатації нежитлових будівель на вул. Причальній, 1 в Києві. До порушників висунули штрафні санкції і зобов`язали знести незаконні споруди. Проте замовник не виконав вимог розпоряджень інспекції, і справу було передано до суду. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін.