В Святошино може розпочатись будівництво Богодухівського храму

Київ. 26 червня. УНІАН. Комісія Київради з питань культури та туризму підтримала звернення релігійної громади парафії Духа Святого про будівництво Богодухівського храму на вул. Генерала Наумова в Святошинському районі м. Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови зазначеної комісії Олександра Бригинця.

Депутат розповів, що на сьогодні релігійна громада парафії Духа Святого готова розпочати будівництво храму, яке погоджене усіма службами окрім екологічної, котра має зауваження до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у Святошинському районі, посилаючись на загрозу зеленим насадженням.

Під час розроблення документації було виявлено, що вказана земельна ділянка потрапляє до Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року, яка щоправда вже втратила чинність, та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київради від 19 липня 2005 р. Хоча дивно, що околиця Святошино раптом виявилася «центральною частиною міста», зауважив О.Бригинець.

«Я особисто побудував на місці майбутнього будівництва і переконався, що храм не зашкодить жодному дереву, оскільки ділянка, на якій стоятиме церква, вільна від зелених насаджень. Більше того, жителі навколишніх будинків, які палко підтримують будівництво цього храму, готові після будівництва церкви ущільнити зелені насадження і посадити нові дерева на прилеглій території . Тому наша комісія підтримала звернення релігійної громади за умови, що не буде вирубано жодного дерева», - розповів О.Бригинець.

Депутат вважає, що будівля храму має цікаву концепцію і, безумовно, стане окрасою масиву. Тому голова комісії звернувся до голови комісії Київради з питань екології, голови фракції «Республіка Київ - Наш Святошинський» в Київраді Дениса Москаля з проханням підтримати жителів району у їхньому бажанні створити окрасу Святошино.

«Я послідовно відстоюю захист зелених зон і насаджень і категорично проти того, щоб хоч одне багаторічне дерево було знищено, якщо цього можна уникнути. Влада безжально нищить дерева на Хрещатику, у Маріїнському парку та на інших територіях міста Києва заради своїх забаганок, а коли треба піти на зустріч громаді, несподівано виявляє псевдо принциповість, коли ніщо не зашкоджує жодному дереву », - обурений О.Бригинець.

Він закликав владу відмовитись від подвійної моралі і стояти на захисті зелених насаджень, коли їм щось загрожує і водночас сприяти духовному розвитку киян, будівництву нових храмів, особливо там, де це не вступає в суперечність з інтересами інших жителів та не шкодить довкіллю.