Водій, який скоїв наїзд на двох працівників ДАІ, був під дією наркотиків

Київ. 26 червня. УНІАН. 28-річний водій автомобіля «Toyota», який 24 червня у столиці на вул. Кропивницького, скоїв наїзд на двох працівників Державтоінспекції, перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві. Згідно з висновком КМНКЛ «Соціотерапія» щодо результатів медичного огляду, чоловік керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

Водія затримано в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України до санкції суду, який має обрати йому міру запобіжного заходу.

Прокуратурою Печерського району міста Києва стосовно водія порушено кримінальну справу за ст. 342: «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві» та ст. 345: «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня водій автомобіля Тойота RAV4 збив двох співробітників ДАІ, намагаючись потрапити в заборонену для руху транспорту зону біля НСК «Олімпійський».

Зокрема, водій проігнорував заборону працівників міліції в проїзді на зазначену територію та збив тимчасово встановлені дорожні знаки та огородження і продовжив рух. Працівники ДАІ почали переслідувати правопорушника. На вулиці Кропивницького, 10, біля підземного паркінгу, водій «Toyota» зупинився перед зачиненими воротами.

Працівники ДАІ підійшли до його автівки, але у цей момент ворота підземного паркінгу відкрилися і водій почав рухатися вперед.

Через деякий час, зупинивши машину у підземному паркінгу, водій спробував втекти, але був затриманий.