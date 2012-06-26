Київ. 26 червня. УНІАН. У Київраді створили нову фракцію "Республіка Київ-Наш Святошинський".

Згідно з інформацією на офіційному сайті Київради, до складу цієї фракції ввійшли 6 депутатів: Сергій Козир, Андрій Миргородський, Денис Москаль, Лев Парцхаладзе, Олег Петькун та Юрій Стретович.

Співголовами депутатської групи "Республіка Київ - Наш Святошинський" стали А.Миргородський та Д. Москаль.

Довідка УНІАН. Л.Парцхаладзе раніше входив до фракції Блоку Віталія Кличка, а згодом разом з А.Миргородським представляли фракцію "Сильна Україна" від політсили Сергія Тігіпка.

А.Миргородський до «Сильної України» разом з О. Петькуном, С.Козирем, Д.Москалем входили до складу фракції "Республіка Київ",ще раніше – до БЮТу ( фракція "Республіка Київ" була створена 9-ма депутатами, яких виключили з БЮТ).

Ю.Стретович ввійшов до складу тої ж "Республіки Київ" у травні ц.р. як позафракційний. У Київраду він пройшов за виборчим списком Блоку Леоніда Черновецького, але у квітні 2011 р. 17 депутатів фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді заявили про свій вихід з фракції, серед них був і Ю.Стретович.

Найближча сесія Київради має відбутися 12 липня 2012 р, на якій має бути офіційно оголошено про нову фракцію.