Київ. 25 червня. УНІАН. Антилопі, яка померла в столичному зоопарку, було понад 23 роки і смерть настала через старість тварини.

Про це говориться в отриманій відповіді прес-служби КП “Київський зоопарк” на офіційний запит УНІАН щодо трагічної події, про яку днями розповів директор зоопарку Києва Олексій Толстоухов одній з газет.

“Антилопа померла від старості. Тварині було понад 23 роки (1988 року народження). За даними міжнародних реєстрів тривалості життя диких тварин в неволі, максимальний вік цього виду складає 21 рік 7 місяців. Тварина народилася та прожила все життя у Київському зоопарку. На теперішній час в зоопарку залишилося ще 7 антилоп цього виду”, - повідомили в прес-службі зоопарку.