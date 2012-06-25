Пляж «Золотий» отримав санітарний паспорт СЕС

Київ. 25 червня. УНІАН. Сьомий столичний пляж отримав санітарний паспорт.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Плесо», пляж «Золотий» повністю готовий до прийняття на своїй території усіх бажаючих.

Як зазначається в повідомленні, берегова зона пляжу забезпечена електроенергією, а для надання першої невідкладної допомоги на території функціонує медпункт, укомплектований медичними працівниками та забезпечений усіма необхідними медикаментами і дезінфікуючими засобами. Крім того, за безпекою відпочиваючих на воді слідкують спеціалісти рятувальної станції. Акваторія пляжу огороджена буями, а підводна частина берега обстежена та очищена водолазно-рятувальною службою.

Таким чином, станом на 25 червня 7 міських пляжів Києва з 11-ти, що готувались КП "Плесо" до пляжного сезону 2012 року, отримали санітарні паспорти: «Дитячий», «Молодіжний», «Райдуга», «Тельбін», «Венеція», «Чорторий» та «Золотий».