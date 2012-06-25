Відомчі прес-служби зранку "мовчать" про смерть антилопи в зоопарку

Київ. 25 червня. УНІАН. Відомчі прес-служби не надають інформацію про смерть антилопи, що трапилася у Київському зоопарку ще 22 червня і про яку одній з газет днями розповів директор зоопарку Олексій Толстоухов.

Зокрема, зранку у прес-службі Київського зоопарку заявили, що телефоном не збираються давати жодних коментарів та зажадали офіційного інформаційного запиту з приводу вже оприлюдненої директором закладу інформації.

Водночас направлення кореспондентом УНІАН такого запиту не змінило ситуацію.

Паралельно кореспондент агентства намагався отримати інформацію стосовно смерті тварини в столичному зоопарку у прес-службі КМДА, де також відмовились підтвердити зазначений факт в телефонному режимі, знов таки запропонувавши звернутися із офіційним запитом.

За кілька годин з’ясувалося, що запит перенаправлений у профільне управління. Натомість, зателефонувавши у зазначене управління, кореспондент почув відповідь, що інформаційного запиту від УНІАН вони не отримували.

У результаті агентству вдалося отримати інформацію про смерть антилопи нільгау від одного зі співробітників Київському зоопарку, який анонімно розповів, що антилопа померла із нез’ясованих поки причин, і що через погане самочуття вона вже кілька днів трималася в окремому вольєрі.