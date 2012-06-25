За наїзд на працівників столичної ДАІ порушено кримінальну справу

Київ. 25 червня. УНІАН. Прокуратура Печерського району Києва порушила кримінальну справу відносно 28-річного водія, який збив двох працівників ДАІ.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

Справу порушено за ст.ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Порушника затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою в скоєнні злочину до санкції суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

При цьому в главку міліції додали, що один із постраждалих, 32-річний майор міліції, досі перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня водій автомобіля Тойота RAV4 збив двох співробітників ДАІ, намагаючись потрапити в заборонену для руху транспорту зону біля НСК «Олімпійський».

Зокрема, водій проігнорував заборону працівників міліції в проїзді на зазначену територію та збив тимчасово встановлені дорожні знаки та огородження і продовжив рух. Працівники ДАІ почали переслідувати правопорушника. На вулиці Кропивницького, 10, біля підземного паркінгу, водій «Toyota» зупинився перед зачиненими воротами.

Працівники ДАІ підійшли до його автівки, але у цей момент ворота підземного паркінгу відкрилися і водій почав рухатися вперед.

«Один із даішників стояв біля дверей з водійської сторони, інший – перед капотом автомобіля. Одного правоохоронця від зіткнення з автомобілем відкинуло вбік на металеву трубу, а іншого – від удару викинуло на капот «Toyota». При цьому водій не зупинився, продовжуючи рухатися до підземного паркінгу з інспектором ДАІ на капоті», - повідомили в міліції.

Через деякий час, зупинивши машину у підземному паркінгу, водій спробував втекти, але був затриманий.