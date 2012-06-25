Бригинець заявляє, що на Подолі може відбутись "Еліта-Центр-2"

Київ. 25 червня. УНІАН. Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець заявляє, що на Подолі, на вул. Сошенка, 33, розпочинається незаконне будівництво восьми багатоповерхівок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, він також висловив занепокоєння тим, що квартири цього житлового комплексу - «Лісова палітра» - уже продаються.

«Я їжджу в метро і бачив рекламу з оголошенням щодо продажу квартир у згаданому житловому комплексі, хоча насправді будинки ще не побудовані. Виникає підозра, що на майбутніх «мешканців» цього житлового комплексу чекає «Еліта Центр - 2», - заявив О. Бригинець.

За словами депутата, покупці вже витрачають гроші, але, виходячи з норм законодавства, ці будинки не можуть бути побудовані. Відповідно до чинного Генерального плану Києва до 2020 року ділянка за адресою: вул. Сошенка, 33 призначається під «вибіркову індивідуальну забудову» (тобто, малоповерхову). Саме тому будь-які висотні забудови на цій території є незаконними, стверджує О.Бригинець. Разом з тим, тут планується будівництво шести 25-поверхових будинків та двох будівель 9-ти і 5-ти поверхів.

«Проти зведення цих будинків виступають члени Спілки художників, аспіранти Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, які займають творчі майстерні у садибі за цією ж адресою (вул. Сошенка, 33)», - зазначив О. Бригинець.

Крім того, повідомив він, існує припис Інспекції Держархбудконтролю у м. Києві щодо припинення підготовки будівельних робіт з будівництва житлових будинків за згаданою адресою.

Як інформують у прес-службі депутата, зазначена земельна ділянка площею 2 га була надана Національній спілці художників України рішенням Київради № 1072/1733 у 2007 році для будівництва та експлуатації житлових будинків із вбудованими творчими майстернями, але нині там почалися підготовчі роботи для зведення 8 багатоповерхівок.