До Купальських свят відремонтують перші двори на Оболоні

Київ. 25 червня. УНІАН.В Оболонському районі столиці відновлено роботи щодо виконання комплексної програми з ремонту житлового фонду, міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. Асфальтують та оновлюють під’їзди відразу у двох дворах: на проспекті Героїв Сталінграду, 17 та на вулиці Автозаводській, 7-Б. За останньою адресою тривають підготовчі роботи.

Про це інформує офіційний сайт Київської міської державної адміністрації.

Натомість на проспекті Героїв Сталінграду, 17 від 1-го до 6-го під’їздів та на в’їзді до будинку вже зняли старе покриття. Нові бордюрні камені вдовж усього двору уже встановили, а на початку тижня розпочнуть стелити сучасний асфальт. 23 червня за цією адресою розпочали ще й ремонт під’їздів. Там змивають старе покриття стін та стель, аби найближчим часом розпочати роботи з фарбування, заміни підлоги та освітлення. Повністю оновити сходові клітини на проспекті Героїв Сталінграда, 17 планують до 7-го липня.

Нагадаємо, комплексна програма з реконструкції житлового фонду та прилеглих територій стартувала в Києві два тижні тому під особистим контролем голови КМДА Олександра Попова. До переліку адрес на капітальне оновлення увійшли 290 найзанедбаніших столичних дворів в усіх районах Києва. Спеціальна комісія визначила перелік та обсяг робіт у кожному окремому дворі.

Відтак, окрім заміни асфальтового покриття, програма передбачає ремонт усіх занедбаних під’їздів, ліфтів, освітлення, озеленення, відновлення дитячих і спортивних майданчиків, а де необхідно – ремонт дахів та навіть бюветів. Загалом же програма з благоустрою подвір’їв триватиме до 15 жовтня поточного року.