«Картка киянина» відтепер працює у будь-якій з 60 комунальних аптек

Київ. 25 червня. УНІАН.З початку цього тижня отримати знижку за допомогою «Картки киянина» можна у будь-якій з 60 комунальних аптек міста.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, облаштування терміналів у мережі аптек «Фармація» наразі завершена, і вони вже успішно працюють.

Зараз у столиці працює по шість аптек «Фармації» у кожному районі. «Картка киянина» дає право пільгового проїзду у метрополітені та надає знижку 25-30% на 52 найменування лікарських засобів вітчизняного виробництва. Запровадження карток відбувається поетапно, усі пільгові категорії отримають їх до кінця 2012 року.

Для заповнення заявки на отримання картки представників пільгових категорій запрошуватимуть особисто. Наразі заявки для отримання картки приймаються від трьох пільгових категорій – це батьки багатодітних родин, соціальні працівники та інваліди, що не мають права на пільгу у метрополітені. Нині від мешканців прийнято понад 4,5 тис. заяв, щодня районне управління соціального захисту видає на руки понад 100 «Карток киянина», зазначають в КМДА.