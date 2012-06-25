Малозабезпечені кияни отримають матеріальну допомогу

Київ. 25 червня. УНІАН. З нагоди відзначення Дня Конституції України окремі категорії малозабезпечених мешканців столиці отримають одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу в розмірі від 100 до 500 грн.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Так, матеріальну допомогу у розмірі: 500 грн. отримають сім’ї загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

По 300 грн. допомоги виплатять одержувачам пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника, на дітей сиріт, у яких померли обоє батьків; на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли у мирний час під час проходження строкової військової служби.

Допомогу в розмірі 200 грн. надаватимуть інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю; одержувачам соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 18 років та тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який потребує постійного догляду, а також інвалідам І групи розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1400 грн.

Крім того, по 100 грн. матеріальної допомоги отримають інваліди ІІ групи; непрацюючі інваліди ІІІ групи; непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 1400 грн.; працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн.; одержувачі державної допомоги на дітей одиноким матерям та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; компенсації за надання соціальних послуг; компенсації по догляду за інвалідом І групи або пристарілим, який досяг 80-річного віку, а також одержувачам державної допомоги при усиновленні дитини.

Відповідно до розпорядження, виплати одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги проводитимуть за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках та відділеннях поштового зв’язку.

Адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена через незалежні причини від отримувача, у разі його смерті, виплачуватиметься членам сім’ї померлого у відповідному порядку.

У документі зазначано, що особам, які перебувають на повному державному забезпеченні, матеріальна допомога не виплачуватиметься.