У столиці відкрили пам’ятник Матері-Вдові

Київ. 22 червня. УНІАН. У День скорботи та вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни у парку Перемоги відкрили перший в Україні пам’ятник Матері-Вдові.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

За інформацією Українського фонду культури, ідею встановлення пам’ятника Матері-Вдові подала жителька села на Дніпропетровщині Галина Заболотня. Її особисто підтримав Борис Олійник і протягом трьох років Фонд збирав кошти для втілення народної ідеї. Загалом на рахунок надійшло 2469 внесків на суму понад 358 тис. грн. Про витрату зібраних коштів Координаційна рада з організації спорудження пам`ятника інформувала громадськість на шпальтах газети «Голос України».

Сьогодні, на урочистостях з нагоди відкриття монументу були присутні голова КМДА Олександр Попов та активісти громадської ініціативи. Організатори запросили перших сподвижників народного збору коштів, аби і кияни, і гості міста, а головне – діти і молодь, побачили людей, які вміють робити добро і вшановувати пам’ять про тих, хто на це заслуговує.

Особиста подяка була висловлена Адріану Балозі та Костянтину Добрянському – молодим скульпторам, викладачам Художнього інституту Національної академії образотворчого мистецтва, що втілили народну ідею у камені. Більш ніж півроку вони працювали над 4-метровою скульптурою пам’ятника за символічну плату, долучившись до громадської ініціативи.

«Мільйони жінок не дочекалися своїх чоловіків, синів, братів з війни. Це вони, наші вдови-матері самотужки виховували дітей, відроджували Київ і країну, приносили себе в жертву заради нашого майбутнього. Тому міська влада підтримала ініціативу людей, громадських організацій, Українського фонду культури щодо спорудження такого пам’ятника», – прокоментував голова КМДА.