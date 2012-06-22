Прес-конференція: «Офіційна фан-зона міста Києва: оцінка організаторів Євротурніру»,

25 червня об 11.00 відбудеться прес-конференція: «Офіційна фан-зона міста Києва: оцінка організаторів Євротурніру», в ході якої фахівці та експерти із проведення ЄВРО 2012 в Україні дадуть свою професійну оцінку організації офіційної фан-зони міста Києва. Учасники прес-конференції: Томас Глор – менеджер фан-зон ЄВРО 2012, Маркіян Лубківський – директор Турніру УЄФА ЄВРО 2012, Анатолій Голубченко – заступник голови КМДА, Вілен Матвєєв – куратор офіційної фан-зони Києва. Обов’язкова попередня акредитація ЗМІ! Акредитація триває до 17.00 22 червня за телефонами: 279-24-11, 279-93-42, або на email: hanna.parhomenko@gmail.com Адреса проведення: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11).

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