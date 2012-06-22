За участі Андрія Шевченка відбудеться відкриття стадіону спецшколи № 216 на Оболоні

25 червня о 12.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та видатний український футболіст Андрій Шевченко візьмуть участь в урочистому відкритті стадіону спеціалізованої школи № 216, що в Оболонському районі столиці.

До нового навчального року оновлено футбольне поле та спортивну залу спеціалізованої школи № 216 на Оболоні. Проект став можливим завдяки партнерству компанії NIKE та українського футболіста Андрія Шевченка, який навчався саме у цьому начальному закладі.

Адреса проведення: Спеціалізована школа № 216 (вул. Мате Залки, 8-г).