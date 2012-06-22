У медіа-центрі Києва зареєструвалися близько 900 представників іноЗМІ

Київ. 22 червня. УНІАН. На сьогодні у медіа-центрі Києва зареєструвалися близько 900 представників іноземних засобів масової інформації для висвітлення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 539 представників ЗМІ прибули до Києва з країн СНД, ще 260 – з інших країн, зокрема, з Великої Британії, Німеччини, Данії, Польщі, Італії, Іспанії, Франції, США, Швеції. Китаю, Ізраїлю, В’єтнаму.

У медіа-центрі Києва працюють 40 волонтерів зі знанням іноземних мов, які готові допомогти іноземним журналістам.

Медіа-центр працює з 12.00 до закінчення трансляцій матчів щодня, без вихідних.