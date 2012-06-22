У медіа-центрі Києва зареєструвалися близько 900 представників іноЗМІ
17:32, 22 червня 2012Київ
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Для висвітлення Євро-2012
Київ. 22 червня. УНІАН. На сьогодні у медіа-центрі Києва зареєструвалися близько 900 представників іноземних засобів масової інформації для висвітлення Євро-2012.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 539 представників ЗМІ прибули до Києва з країн СНД, ще 260 – з інших країн, зокрема, з Великої Британії, Німеччини, Данії, Польщі, Італії, Іспанії, Франції, США, Швеції. Китаю, Ізраїлю, В’єтнаму.
У медіа-центрі Києва працюють 40 волонтерів зі знанням іноземних мов, які готові допомогти іноземним журналістам.
Медіа-центр працює з 12.00 до закінчення трансляцій матчів щодня, без вихідних.
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