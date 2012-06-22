Комунальники уклали з підприємцями понад 2 тисяч договорів

Київ. 22 червня. УНІАН. На 1 млн. 140 тисяч гривень менше заплатили кияни від початку року при оплаті за вивезення побутових відходів завдяки укладенню з підприємцями понад 2 тисяч договорів на вивезення сміття.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це повідомив директор комунального підприємства «Київкомунсервіс» Сергій Мельник.

«Це стало можливим із прийняттям у січні Київрадою рішення щодо впорядкування діяльності тимчасових споруд, яким власників кіосків зобов’язали сплачувати за вивезення утворюваних ними побутових відходів», – пояснив С.Мельник.

До прийняття цього рішення понад 90% власників малих архітектурних форм не сплачували за вивезення відходів, користуючись при цьому контейнерами, встановленими на прибудинкових територіях житлових будинків.

«Сьогодні ми уклали понад 2 тисяч договорів на вивезення побутових відходів із підприємцями. Це дозволяє не тільки економити кошти мешканцям, але й тримати під контролем ситуацію із накопиченням та вивезенням відходів для забезпечення належного санітарного стану житлової забудови», – додав директор комунального підприємства.