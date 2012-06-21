У столиці планують відкрити пам’ятник Віктору Цою

Київ. 21 червня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє про намір провести у столиці творчий конкурс проектів пам’ятника поету та музиканту гурту «Кіно» Віктору Цою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, його планують встановити на озері Тельбін біля відомого «дерева Цоя».

В повідомленні зазначається, що сьогодні, 21 червня, кумирові 80-х виповнилося б 50 років. Як відомо, саме на берега озера Тельбін влітку 1986 року В.Цой разом з музикантами з «Кіно» брали участь у зйомках свого першого фільму – дипломної роботи київського режисера Сергія Лисенка. Саме плакуча верба на березі, де і розгортався сюжет фільму, стала неофіційним місцем паломництва прихильників творчості В.Цоя.

«Київ повинен мати карту місць, пов’язаних із відомими особистостями, які жили і працювали у столиці у різні часи та епохи. Скрізь мають бути вказівники, а туристичні карти – оновлені. Початком реальних дій у цьому напрямі стане захист відомого «дерева Цоя» на озері Тельбін та облаштування цієї території у рамках міського проекту благоустрою району озера Тельбін, який реалізується вже сьогодні», – зазначив О.Попов.