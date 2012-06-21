Капітальні ремонти дворів та під’їздів уже розпочались в усіх районах

Київ. 21 червня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов стверджує, що капітальні ремонти дворів та під’їздів уже ведуться в усіх районах Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Він зазначив, що це робиться в рамках реалізації комплексної програми з ремонту житлового фонду, міжквартальних та прибудинкових територій. До переліку цієї програми увійшли найпроблемніші столичні двори, передусім на житлових масивах міста, додав голова КМДА.

«Роботи виконують комплексно, тож поруч із асфальтуванням проїздів на прибудинкових територіях ремонтують під’їзди, а де це необхідно – ліфти, освітлення, дахи, сходи і навіть дитячі та спортивні майданчики», - запевняє О.Попов.

«Головними принципами цієї програми мають стати виконання всіх робіт «під ключ» і безумовна якість. Ми просимо киян стежити за тим, які роботи виконуються і наскільки якісно. Безумовно, за рік увесь Київ ми не відремонтуємо, але значну частину дворів приведемо до ладу», – прокоментував О.Попов.

Як повідомлялося, комплексна програма з реконструкції житлового фонду та прилеглих територій стартувала в Києві 2 тижні тому. До переліку адрес на капітальне оновлення увійшли 290 найзанедбаніших столичних дворів в усіх районах Києва. Спеціальна комісія визначала перелік та обсяг робіт у кожному окремому дворі.