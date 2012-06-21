Туроператорів штурмують англійські фани, щоб дістатися Києва до неділі

Київ. 21 червня. УНІАН. Англійські вболівальники штурмують туроператорів, щоб дістатися Києва до неділі, коли відбудеться гра їхньої команди з Італією в рамках Євро-2012.

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на англійські ЗМІ, за три години до, під час та після успішного для англійців завершення поєдинку з українською збірною кількість звернень по авіаквитки до України зросла на 800%.

«Момент тріумфу земляків по телеканалові ITV1 подивилися 18,5 мільйона англійців, що стало рекордом 2012-го року», - цитує видання «The Daily Mail».

Найдешевший квиток до України, через інші європейські міста, наразі коштує близько 400 фунтів стерлінгів. Прямий переліт із Лондона до Києва, так, щоби прибути безпосередньо в день матчу, обійдеться фанатові в 540 фунтів стерлінгів.