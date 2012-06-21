Київ. 21 червня. УНІАН. У столиці сімейною формою виховання охоплено 84% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Службу в справах дітей КМДА.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на первинному обліку у районних службах Києва наразі перебувають 2 тис. 463 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас у сім’ях опікунів і піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу наразі виховується 2063 дитини, що становить 84%.

Як зазначають в КМДА, це є одним з найвищих показників серед усіх регіонів нашої держави, до прикладу, показник у середньому по Україні – 76%.

За даними КМДА, з початку 2012 року під опіку та піклування взято 118 дітей, влаштовано у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу – 14 та усиновлено 45.

Крім того, протягом першого півріччя 2012 року, 79 осіб пройшли навчання як кандидати у сімейні форми виховання, ще 25 бажаючих навчаються зараз. Також майже 60 охочих сьогодні перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі, серед них є сімейні пари та одинокі особи.

За результатами аналізу, який проводили спеціалісти служби у справах дітей, поза сімейними формами здебільшого залишаються діти з інвалідністю, діти з різними серйозними захворюваннями та підлітки.

За словами начальника Служби у справах дітей Миколи Кулеби, шляхи вирішення такої проблеми передбачені міською комплексною програмою «Київ без сиріт», яка знаходиться на фінальній стадії доопрацювання. Зокрема, вона передбачає фінансову підтримку сімей, які візьмуть на виховання дитину-сироту з інвалідністю, та активізацію створення нових дитячих будинків сімейного типу.