На Андріївському узвозі у вихідні відбудеться «Народне Євро»

Київ. 21 червня. УНІАН. Цими вихідними – 23 та 24 червня - на Андріївському узвозі відбудеться футбольне свято «Народне Євро».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, усі охочі зможуть взяти участь у турнірі з БіГФАНБолу – унікальної гри на надувному водяному полі. Також учасники свята матимуть змогу долучитися до в’язання гігантського Футбольного килима миру, побачити виступи колоритних фольклорних колективів з усієї України та відвідати виставки-ярмарки і майстер-класи народних майстрів.

Крім того, у рамках «Народного Євро» відбудеться шоу футбольного фрістайлу та частування футбольним пирогом. Для наймолодших відвідувачів працюватиме дитячий майданчик з народними майстер-класами, конкурсами та аніматорами, розіграшами призів для футболістів та вболівальників.

Як зазначають в КМДА, «Народне Євро» вже відбулося в Івано-Франківську та Львові у рамках благодійного міжнародного фестивалю футболу «Великий м’яч».

Організаторами заходу у столиці виступив Благодійний міжнародний фестиваль футболу «Великий м’яч» за підтримки Київської міської державної адміністрації.