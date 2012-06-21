В Київраді знову ініціюють позачергову сесію

Київ. 21 червня. УНІАН. Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає проведення позачергової сесії Київради 3 або 5 липня 2012 року заради розгляду «мовного» закону, інформує прес-служба політсили в міськраді.

Фракція наголошує на необхідності терміново звернутися до Верховної Ради України з вимогою зняти з розгляду проект Закону України «Про засади держаної мовної політики».

Депутати від БЮТ наголошують на проведенні сесії саме 3 або 5 липня, адже остання сесія Верховної Ради, на якій може бути прийнятий законопроект у другому читанні, відбудеться 6 липня.

«Звернення Київради, якщо воно буде підтримане представниками всіх фракцій, вплине на рішення більшості народних депутатів у бажанні прийняти небезпечний для держави закон», - переконана лідер фракції БЮТу в Київраді Тетяна Меліхова.

Вона також нагадала, що фракція також вимагала зізвати сесію Київради до початку Євро-2012 через необхідність прийняти відставку Київського міського голови Леоніда Черновецького і звернутися до Верховної Ради з проханням негайно призначити вибори мера.

Як відомо, 5 червня 2012 року Верховною Радою України у першому читанні було прийнято проект Закону України «Про засади держаної мовної політики», № 9073. Опозиція протестує проти ухвалення цього закону.