Розпочинається видача «Картки киянина» людям з інвалідністю

Київ. 21 червня. УНІАН. З наступного тижня заявки на отримання картки киянина почнуть приймати від людей з інвалідністю, які не мають права пільгового проїзду у метрополітені.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

Наразі, за його інформацією, районні управління соціального захисту завершують видавати картки двом категоріям пільговиків у проекті «Картка киянина» – це батьки багатодітних родин та соціальні працівники.

За даними Р.Крамаренка, на сьогодні заявки на отримання картки прийняті від 4,5 тисяч осіб, за цими заявками вже емітовано 1300 карток.

Він нагадав, що перелік осіб, які отримують пільги від міста визначений програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки». Це окремі категорії населення міста Києва, які відповідно до чинного законодавства не мають права на пільговий проїзд у метрополітені, а саме: батьки багатодітних сімей (кількість таких осіб – 4 552) які першими почали отримувати «Картку киянина» вже з квітня цього року; пенсіонери та люди з інвалідністю, які не мають права на пільговий проїзд в метрополітені (кількість осіб – 73 050); непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами та отримують державну соціальну допомогу (кількість осіб – 3 515); особи, які не мають права на пенсію та інваліди (кількість осіб – 1 533); соціальні працівники (кількість осіб – 1 476).

«Картка киянина» дає право пільгового проїзду у метрополітені та надає знижку 25-30% на 52 найменування лікарських засобів вітчизняного виробництва. Запровадження проекту відбувається поступово, усі пільгові категорії отримають карти до кінця 2012 року. Для заповнення заявки на отримання картки представників пільгових категорій запрошуватимуть особисто.