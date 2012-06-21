На «Хорів-АВІА» Держфінінспекція виявила порушень на 3 млн грн

Київ. 21 червня. УНІАН. На державному підприємстві «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА» Держфінінспекцією виявлено порушень фінансово-господарської діяльності на загальну суму 2 млн 985 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Державної фінансової інспекції в Києві, порушення виявлені в результаті проведеної планової ревізії діяльності підприємства за період з 1 липня 2009 по 1 жовтня 2011 року.

Так, підприємством у період з 1 лютого по 15 вересня 2010 року до державного бюджету України не перераховано різницю між нарахованою суборендною платою за шість вертольотів, переданих в суборенду, та тією орендною платою, що її отримує орендар, на суму 2 млн 967 тис. грн, що в свою чергу призвело до недоотримання бюджетом коштів на відповідну суму.

За результатами ревізії матеріали передано до прокуратури Києва.