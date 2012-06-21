Прес-конференція з нагоди відкриття пам’ятника «Матері-Вдові»

21 червня о 14.00 відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття пам’ятника «Матері-Вдові». Учасники: заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько та Борис Олійник – голова Українського фонду культури, голова координаційної ради з організації спорудження пам`ятника. Адреса проведення: Національне інформаційне агентство «Укрінформ», вул. Б. Хмельницького, 8/16. Потрібна акредитація.

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