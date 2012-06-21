На Житньому ринку знайшли порушень на 1,4 млн грн

Київ. 21 червня. УНІАН. В результаті планової ревізії фінансово-господарської діяльності столичного Комунального підприємства «Житній ринок» за період з 1 вересня 2010 виявлено порушень на загальну суму 1,4 млн грн, в тому числі, що призвели до втрат – 1,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної фінансової інспекції в м. Києві, зокрема, порушуючи вимоги трудового законодавства, у завищених розмірах нараховувались і виплачувались посадові оклади, надбавки, доплати, премії; здійснювалось утримання понадштатних та понаднормативних посад працівників; проводилася виплата заробітної плати та оплачувалася робота у вихідні дні без підтверджуючих документів, як наслідок Житній ринок зазнав матеріальних збитків у розмірі близько 1 млн. грн.

Крім того, ринком надавались послуги підприємцям для забезпечення здійснення торгівлі за вартістю нижчою, ніж затверджена в калькуляціях та зазначена в договорах, як наслідок недоотримано доходів у сумі 130 тис грн, чим завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Держфінінспекція проінформувала прокуратуру Подільського району м. Києва про результати ревізії для розгляду та прийняття відповідного рішення.