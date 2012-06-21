Фан-зону Євро поки не розширятимуть

Київ. 21 червня. УНІАН. Київська влада відклала плани розширення київської фан-зони Євро-2012 на центральній вулиці міста Хрещатику.

Про це пише газета «Коммерсант».

Як нагадує видання, на початку тижня у зв`язку з великим напливом бажаючих дивитися футбольні матчі київська влада вирішила до 24 червня розширити територію фан-зони до Бессарабської площі. Проте у зв`язку з тим, що збірна України не пробилася в 1/4 фіналу, з цим вирішили почекати до остаточної оцінки числа гостей чемпіонату зі сторони UEFA (за попередніми даними, на півфінал і фінал у фан-зоні може зібратися до 200 тис. уболівальників).

"Про розширення до чвертьфіналу вже не варто говорити, – сказав газеті координатор проекту "Офіційна фан-зона Євро-2012" Сергій Харьков. – Після отримання всієї інформації ми можемо подумати про це до проведення концерту Елтона Джона (30 червня) і до фіналу чемпіонату".

"Існує спеціальний штаб, куди входять і представники UEFA, які ухвалять остаточне рішення. Але технічно ми готові зробити фан-зону більшою", - підкреслив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак. Він запевнив, що можливе розширення фан-зони не позначиться на функціонуванні наметового містечка прихильників екс-прем`єра Юлії Тимошенко біля Печерського райсуду.