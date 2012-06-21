У фан-зоні на Хрещатику сьогодні проведуть день “Х-спорту”
09:28, 21 червня 2012Київ
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Виступатимуть екстремали
Київ. 21 червня. УНІАН. Сьогодні у київській фан-зоні проведуть день Х-спорту.
Як повідомляє прес-служба столичної держадміністрації, протягом дня відвідувачів розважатимуть екстремальними видами спорту на спеціальних спортивних майданчиках.
Зокрема, можна буде побачити майстерні виступи ролерів, скейтерів, екстремальних велосипедистів, паркуристів, джамперів та брейкерів, а також спробувати власні сили у зазначених видах спорту.
Особливий гість концертної програми цього дня – співак Діля.
А на величезних екранах фан-зони 21 червня з Варшави транслюватимуть перший чвертьфінальний матч між збірними Чехії та Португалії.
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