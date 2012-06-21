Водний режим озера Сонячне намагатимуться відновити

Київ. 21 червня. УНІАН. У цьому році на Сонячному озері в Дарницькому районі планують провести роботи з водовідведення.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик”, про це розповів генеральний директор КП «Плесо» Павло Походій.

«Для озера «Сонячне» в Дарницькому районі в минулому році був розроблений проект, він профінансований. Найближчим часом ми приступаємо до відновлення водовідведення з «Сонячного» з тим, щоб воно знову могло вдихнути нове життя, і вода була чиста”, - сказав він.

Більш того, за інформацією П.Походія, громадськість за свої кошти з доброї волі допомогла в зарибленні озера Тельбін, і те ж саме планується для озера Сонячного. З цією метою було закуплено понад 1,5 тис штук товстолобиків.

П.Походій також зазначив, що вже передбачені кошти на перший етап робіт з відновлення озера Тельбін, що на Березняках. До настання холодів водойму повинні очистити від мулу. Це в свою чергу дозволить відкрити підземні джерела, завдяки чому покращиться водообмін і відновиться природний водний режим озера - рівень води підніметься, а сама вода стане набагато чистішим.

«Я впевнений, що спільними зусиллями і влади, і громадськості, і фахівців, і проектувальників, і будівельників, це озеро вдасться відновити і врятувати», - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Дніпровської райдержадміністрації Києва Олександр Шевчук розповів, що комплексна реконструкція озера Тельбін на Березняках обійдеться в суму від 10 до 15 млн. грн.