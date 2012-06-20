УДАР має намір оскаржити в суді призначення міського рефендуму

Київ. 20 червня. УНІАН. Фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київській міській раді заявляє, що столична влада приховує від депутатів Київради документи щодо проведення місцевого референдуму, ініційованого головою КМДА Олександром Поповим.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій фракцією.

Зокрема, автори заяви повідомили, що секретар Київради Галина Герега відмовилась надати у повному обсязі протоколи та свідоцтва про реєстрацію 61 ініціативної групи із проведення референдуму. Так, із 61 протоколу та свідоцтва про реєстрацію ініціативних груп фракція отримала у відповідь на запит лише перший та останній. Депутати вбачають в цьому “корупційне правопорушення”.

Тому фракція має намір у судовому порядку оскаржити призначення референдуму, якщо таке відбудеться: «Відповідно до закону, рішення про призначення референдуму у столиці має прийняти Київська міська рада. Якщо таке рішення буде прийнято, - воно без сумніву буде оскаржено в суді».

В УДАРі переконані, що міська влада намагається приховати документацію, оскільки підготовка «референдуму Попова» пройшла з численними порушеннями. Так, зокрема під час зборів ініціативних груп не були дотримані вимоги профільного закону, кожна із груп не зібрала необхідної кількості підписів, а агітаційна кампанія на підтримку референдуму фінансується з невідомих джерел.

«Закон чітко регламентує, що кожна з ініціативних груп має зібрати підписи 10% киян, які мають право брати участь у референдумі. На сьогодні це 216,1 тис. підписів. Проте 334 тис. підписів збирала 61 ініціативна група, що вже є підставою для відмови у врахуванні цих підписів. Більшість зборів ініціативних груп проходили із значними порушеннями, що зафіксовано на відео», - заявляють представники фракції «УДАР Віталія Кличка».

Відповідно до закону, фальсифікація документів з референдуму є кримінальним злочином, за який передбачено ув’язнення строком до трьох років, нагадуть автори заяви.

У фракції переконані, що О.Попову потрібен референдум, щоб легалізувати проект Генплану Києва - 2025, підготовлений КМДА.

«Під вивіскою соцзахисту, озеленення, благоустрою та інших чудес насправді криється банальна річ: КМДА потрібно «протягти» проект Генплану, який до 2025 року дасть «зелене світло» на забудову дворів, скверів та лісів. Арифметика проста: влада не планує змінювати кордони столиці, однак збирається збудувати 28 мільйонів квадратних метрів житла. Це означатиме тотальну забудову усіх вільних площ Києва», - попереджають депутати від партії УДАР.