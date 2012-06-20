До суду передано справу шахраїв, які ошукали киян на 26 млн грн

Київ. 20 червня. УНІАН. Прокуратура столиці передала до Шевченківського районного суду м. Києва кримінальну справу, яка розслідувалась органами внутрішніх справ стосовно трьох шахраїв, які у 2005-2007 рр. через чотири фіктивні підприємства ошукали 115 киян , які вкладали кошти в будівництво житла, на більш як 26 мільйонів гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Відповідно до Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.